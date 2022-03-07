Avroya 'savaş' şoku!

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, şubatta 16,6 puan olan Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 23,6 puanlık düşüşle eksi 7 puana geriledi. Kasım 2020'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, 5,3 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 14 puandan eksi 20,8 puana inerek Ağustos 2012’den beri en düşük seviyesine geriledi. Endekste 2001’den beri en hızlı düşüşün görülmesi dikkati çekti.

Mevcut Durum Endeksi ise 19,3 puandan 7,8 puana indi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2008 finansal krizinin veya Kovid-19 krizinin bile yatırımcıların beklentilerde bu kadar güçlü bir düşüşe yol açmadığını vurguladı.

Avro bölgesi ekonomisinin Ukrayna krizinden önemli ölçüde etkilendiğini vurgulayan Hussy, “ABD ekonomisi de o kadar sert olmasa da krizin oluşturduğu şoktan etkileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Mart’ta 1.216 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta 12,7 puanlık düşüşle 5,2 puana geriledi.