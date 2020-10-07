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Aktüel Avro Bölgesi ödeme sisteminde Bundesbank'ın bakiyesi eylülde 59 milyar avro arttı
Aktüel

Avro Bölgesi ödeme sisteminde Bundesbank'ın bakiyesi eylülde 59 milyar avro arttı

Ödeme ve mahsuplaşma mekanizması Target 2’de Bundesbank’ın en büyük alacaklı olması ve İtalya Merkez Bankası'nın ise en büyük borçlu olması dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:57:42 -
Avro Bölgesi ödeme sisteminde Bundesbank'ın bakiyesi eylülde 59 milyar avro arttı

BERLİN (AA) - Avro ülkeleri arasındaki mal ve hizmet ticaretinde ödeme ve mahsuplaşma mekanizması olan TARGET 2'de Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) bakiyesi, geçen ay 59 milyar avro artarak 1,15 trilyon avroya ulaştı.

Bundesbank, Avro Bölgesi'nde geçerli olan sınır ötesi Avrupa Ödeme Sistemi TARGET 2'ye (Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat Sistemi) ilişkin eylül ayı gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bankanın TARGET 2'deki alacağı, eylülde 56 miyar avro artarak 1,15 trilyon avroya çıktı.

ECB'nin gevşek para politikasının desteğiyle, merkez bankaları tarafından yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisini hafifletmek için geniş varlık alımı programlarına gidilmesinin Bundesbank'ın bakiyesinin artmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, eylülde İtalya’nın ise Target 2’deki yükümlülükleri artmaya devam etti. İtalya Merkez Bankası’na göre yükümlülükler eylülde 23,5 milyar avro artarak 546,3 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu veriler Target 2’de Bundesbank’ın en büyük alacaklı, İtalya Merkez Bankası'nın ise en büyük borçlu konumunu sürdürdüğünü gösterdi.

Avrupa Ödeme Sistemi TARGET 2 Alman kamuoyunda son yıllarda yoğun tartışmalara neden olurken, bazı Alman uzmanlar bir ülkenin Avro Bölgesi’nden ayrılması veya 19 ülkeden oluşan bölgenin dağılması durumunda Bundesbank’ın mekanizmadan alacağının tehlikeye gireceğini savunuyor.

Sınır ötesi havaleleri kolaylaştırmak amacıyla 1999'da ortak para birimi ile eş zamanlı olarak yürürlüğe giren TARGET sistemi, Kasım 2007'de "TARGET 2" adıyla genişletildi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), milli merkez bankalarının merkezi hesap takas birimi oldu.

Bundesbank'a göre, TARGET 2 üzerinden her iş gününde ortalama 350 bin sınır ötesi ödeme ve mahsuplaşma işlemi yapılıyor. Bu işlemlerin ortalama tutarı günde 1,7 trilyon avroya ulaşıyor. Bir yıl boyunca ortalama 90 milyon işlemde 430 trilyon avro değerinde işlem gerçekleştiriliyor.

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