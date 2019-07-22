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Avrasya Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Avrasya Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 42 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta sağlık bilimleri meslek yüksekokulu, olmak üzere 42 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 22 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:34
Avrasya Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Avrasya Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 42 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta sağlık bilimleri meslek yüksekokulu, olmak üzere 42 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 22 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde:  Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

• YÖK Formatlı özgeçmiş,

• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,

• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,

• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden alınacak çıktı,

• ALES Sonuç Fotokopisi,(Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.)

• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.

• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

• Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Adres: Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44

• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.

• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

• Öğretim Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

 Avrasya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:34
  1. İstanbul
  2. Rize
  3. Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  4. Avrasya Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru şartları

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