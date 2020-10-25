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Aktüel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Aktüel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son 24 saatte Belarus'ta 845, Moldova'da 414, Tacikistan'da 40 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:50:42 -
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 845 artarak 92 bin 823’e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 artışla 957’ye çıktı.

Kovid-19’dan 567 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 237 oldu.

Ülkede, 8 bin 629 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 414 artarak 71 bin 503’e, ölenlerin sayısının 16 artışla 1685’e yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 7 bin 322’sinin evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, virüsten ölenlerden 47’sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 571 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 52 bin 290 olduğu aktarıldı.

Moldova’da, 17 bin 528 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 107 artarak 65 bin 307'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 547'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 167 artarak 62 bin 509 olduğu aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 249 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 10 bin 776'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 53 artarak 9 bin 889'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 81 ölümün gerçekleştiği ülkede 806 kişinin tedavisi sürüyor.

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