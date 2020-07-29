Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1544 artarak 86 bin 192'ye yükseldi.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 2 bin 234 artarak 56 bin 638'e ulaştı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki epidemiyolojik duruma ilişkin yetkililerle yaptığı toplantıda, Kovid-19'la ilgili Devlet Komisyonuna 2 Ağustos'a kadar ilan edilen sıkı karantinayı 2 haftalık süreliğine uzatma, daha sonra kademeli olarak yumuşatma talimatı verdi.

Başbakan Askar Mamin de sıkı karantinanın uygulanmaya başladığı 5 Temmuz'dan bu yana Kovid-19 vaka sayısının yüzde 29 azaldığını belirtti.



Günlük vaka sayısının 1500-1600 kişi seviyesinde sabitlendiğini ifade eden Mamin, hastanelerin doluluk oranının yüzde 43 azaldığını aktardı.



Virüs kaynaklı 793 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 28 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Kazakistan'da, temmuzun başında vaka sayısının hızla artması nedeniyle iki haftalık sıkı karantina uygulanmış, daha sonra 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

- Ukrayna’da günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 1022 artarak 67 bin 597’ye, ölü sayısının da 21 artışla 1650’ye yükseldiğini kaydetti.



Vakalardan 8 bin 509’unun sağlık çalışanı, 4 bin 781’inin çocuk olduğunu belirten Stepanov, 650 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 37 bin 394’e ulaştığını ifade etti.



Stepanov, vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyulması çağrısında bulundu.



Karantina uygulamasının 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 28 bin 553 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Ukrayna’da, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, geçen hafta sonu 1000'in üzerine yeniden çıkmıştı.

- Kırgızistan'da 668 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 668 artarak 34 bin 512'ye, ölü sayısının da 1347'ye yükseldiğini kaydetti.

Salgınla mücadele döneminde ülkenin Narın ve Batken şehirlerinde son 24 saatte koronavirüs vakası tespit edilmedi.

23 bin 343 Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede, 9 bin 866 kişinin tedavisi sürüyor.

Başkent Bişkek Belediyesi, başkentte geçici olarak oluşturulan tedavi merkezlerine başvuranların sayısının düştüğünü ve hastanelerde boş yatakların bulunduğunu duyurdu.

- Özbekistan’da vaka sayısı 22 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede vaka sayısının 470 artarak 22 bin 169'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 3 artışla 127'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, dün akşamdan bu yana iyileşenlerin sayısının 239 artarak 12 bin 265'e ulaştığı belirtildi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 777 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan’da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

- Ermenistan'da vaka sayısı 38 bine yaklaştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 308 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 37 bin 937'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmesiyle de ölü sayısı 723'e yükseldi.

Bugüne kadar 160 bin 380 testin yapıldığı ülkede 27 bin 824 kişi iyileşti, 9 bin 165 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan'da 10 yeni vaka

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 10 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1196’ya, iyileşen sayısının da 2 artarak 929’a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 489 kişi karantinada, 337 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.