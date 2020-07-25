Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 345 artarak 22 bin 828'e, ölü sayısı ise 6 artışla 732’ye yükseldi. Ülkede 201 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 15 bin 608'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 12 artarak 1562'ye çıktı.



30 bin 274 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.



Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

- Azerbaycan'da 321 yeni vaka



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 321 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 29 bin 633'e yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 535 artarak 22 bin 82'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 408'e çıktı.



Bugüne kadar 676 bin 252 testin yapıldığı Azerbaycan'da 7 bin 143 kişinin tedavisi sürüyor.



Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.



Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

- Belarus'ta vaka sayısı 67 bini geçti



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 156 artarak 67 bin 2'ye, ölü sayısı ise 6 artışla 530'a yükseldi. 337 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 60 bin 92'ye ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 102 artarak 19 bin 755'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 109'a çıktığı bildirildi.



Bugüne kadar 10 bin 472 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 85 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 9 bin 174 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.



Ülkede hafta sonlarında tüm araçların hareketlerinin yasaklandığı sert karantina uygulanıyor.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 7 bin 150'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 59'a çıktı.



Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı 55 artarak 5 bin 906'ya yükseldi.



Ülkede 124 kişi hastanede, hastalığı hafif olan 1061 hasta da evinde tedavi görüyor.



15 Haziran'dan itibaren düğün ve diğer aile merasimlerinin yapılmasına yeniden izin verilen Tacikistan'da, düğünlere bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre, vatandaşlar salgın süresince düğünleri sadece kendi evlerinde yapabilecek ve konuk sayısını en fazla 40 kişi ile sınırlı tutacak.

- Kazakistan'da vakalardaki artış yavaşladı



Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 25 günde günlük Kovid-19 vaka sayısı yüzde 4'ten yüzde 2,1'e düştü. Böylece vakalarda artış oranı yüzde 1,9 gerilemiş oldu.



Kovid-19 nedeniyle ambulans çağrı sayısı yüzde 37 azaldı.



Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 73'ten yüzde 57'ye düştü.



Ülkede bugüne kadar 80 bin 226 vaka tespit edildi, bunun 51 bin 260'ı iyileşti, 610 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti.



Kazakistan'da Temmuz başında Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina devam ediyor.



2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantinanın durum iyileşmezse uzatılması bekleniyor.

- Kırgızistan'da 30 Temmuz ulusal yas günü ilan edilecek



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 30 Temmuz Perşembe gününün Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edileceğini açıkladı.



Öte yandan, Ceenbekov'un katılımıyla başkent Bişkek'te 100 yatak kapasiteli hastanenin temeli atıldı.



Ülkede son 4 ayda 32 bin 124 kişide Kovid-19 tespit edildi, 19 bin 203 kişi iyileşti, 1249 kişi yaşamını yitirdi.