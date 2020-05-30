Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Belarus, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 894 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 41 bin 658'e çıktı.



Ölü sayısı 5 artarak 229, iyileşenlerin sayısı 574 artarak 17 bin 964 oldu. Ülkede şimdiye kadar 526 bin 559 Kovid-19 testi yapıldı.

- Azerbaycan'da 257 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkede 257 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 5 bin 246'ya ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 202 artarak 3 bin 327'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 61'e çıktı.



Bugüne kadar 294 bin 264 test yapılan Azerbaycan'da 1858 hastanın tedavisi sürüyor.



- Moldova'da 202 yeni vaka



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 20'si sağlık personeli 202 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 98'e ulaştığı bildirildi.



Son 24 saatte 1539 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 2 artarak 291 olduğu kaydedildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 bin 455 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan'da ölü sayısı 38'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 38'e çıktı.



Ülkedeki vaka sayısı 10 bin 382 olarak açıklanmış, hastaların 5 bin 57'si iyileşmişti.

- Tacikistan, salgında zirve noktayı geçti

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 121 artarak 3 bin 807'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 96 artarak 1865'e ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede 1895 kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.



Sağlık Bakanı Celaleddin Abdullazade, ülkesinin Kovid-19 salgınında zirve noktayı geçtiğini kaydederek, “Zirve, en fazla sayıda (211) kişide vaka tespit edildiği 15 Mayıs'ta meydana geldi. O günden beri ülkede vaka sayısı her geçen gün azalmakta, iyileşenlerin sayısı ise artmaktadır." dedi.

- Özbekistan'da 10 yeni vaka



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 10 artarak 3 bin 523'e, sağlığına kavuşanların sayısının 55 artarak 2 bin 783'e ulaştığı bildirildi.

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, Özbekistan'da mahsur kalan ve vize süreleri dolan yabancıların ülkede bulunma süreleri 1 Eylül'e kadar uzatıldı.



