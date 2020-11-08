Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 397 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 460 bin 331'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 49 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 138 artışla 8 bin 450 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 1157 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 637 artarak 206 bin 866'ya ulaştığını ifade etti.

Ülkede dün 10 bin 746 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 2 bin 901 vaka ile günlük rastlanan en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son bir gün içinde Kovid-19'dan dolayı 34 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 475'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 901 kişide Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 57 bin 794'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 799 artarak 42 bin 572’ye yükseldi.

Toplam 14 bin 680 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 641 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 729 artarak 116 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 138 artarak 107 bin 530'a, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1893’e çıktı.

Ülkede 397’si çocuk 6 bin 601 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 188 kişinin sağlık durumu ağır, 20 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 176 artarak 39 bin 58’e, iyileşenlerin sayısı 59 artarak 29 bin 138'e ulaştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 155 artarak 68 bin 593'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 76 artarak 65 bin 762 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 583 kişinin öldüğü ülkedeki hastanelerde 2 bin 247 hastanın tedavisi sürüyor.