Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 945 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 33 bin 371’e yükseldi.



Ölü sayısı 6 artarak 185, iyileşenlerin sayısı da 642 artarak 12 bin 57 oldu.



Ülkede, toplam 403 bin 236 Kovid-19 testi yapıldı.



- Tacikistan'da 210 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 210 artarak 2 bin 350’ye, ölenlerin sayısının da 3 artarak 44’e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 1008 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.



1629 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin 592 kişi gözetim altında tutuluyor.

- Moldova'da vaka sayısı 6 bin 704’e ulaştı



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26’sı sağlık çalışanı 151 kişinin Kovid-19’a yakalanmasıyla vaka sayısının 6 bin 704’e çıktığı kaydedildi.



Vakalardan 22’sinin Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde görüldüğü belirtilen açıklamada, son günde 1267 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.



Ölü sayısının 1 artarak 233 olduğu ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 89'a yükseldiği belirtildi.

Moldova Parlamentosu da Kovid-19'la mücadele kapsamında Uluslararası Kalkınma Birliğinden yaklaşık 52 milyon avroluk desteğin alınmasını onayladı.

- Azerbaycan'da 118 yeni vaka



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 118 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 749'a ulaştı.



Sağlığına kavuşanların sayısı 87 artarak 2 bin 340'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 44'e çıktı.

Bugüne kadar 252 bin 496 test yapılan Azerbaycan'da 1365 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan’daki 86 Türk vatandaşı ülkeye döndü



Özbekistan Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, 22 Mayıs’tan itibaren salgın durumunun güvenli ve ortak riskli kategorilerine giren bölgelerde park, müze ve sanat galerilerinin faaliyete geçmesine yönelik karar aldı.



Öte yandan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Özbek Hava Yollarının charter seferiyle İstanbul’dan 200’den fazla Özbek vatandaşını ülkeye getireceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 14 artarak 2 bin 964’e, iyileşenlerin sayısı da 35 artarak 2 bin 407’ye ulaştı.



Vakalardan 6'sının durumunun ağır olduğu ülkede 544 kişinin tedavisi sürüyor.



Ülkede şimdiye kadar 540 bin test yapıldı, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.



Özbekistan'da Kovid-19'dan 13 kişi yaşamını yitirmişti.

- Kazakistan'da vakaların yarısında fazlası iyileşti



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 artarak 3 bin 843 oldu. Böylece toplam 7 bin 234 vakanın yarısından fazlası iyileşmiş oldu.



Başkent Nur Sultan'da karantina tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayısının arttığı gözleniyor.



Nur Sultan Valiliği, sıhhi önlemlerin alınması şartıyla faaliyetine izin verilen şantiyelerin birinde 63 işçide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından şantiyenin kapatıldığını açıkladı.



Açıklamada, şehirde toplam 10 şantiyenin karantinaya alındığı, sıhhi normları ihlal eden 25 tesisin kapatıldığı aktarıldı.



Şehirde inşaat ve sanayi firmaları, berber, kafe, restoranlar, noter, döviz ve diğer işletmelerin faaliyetine izin verilmişti.



Ülkenin diğer bölgelerinde de karantina önlemleri sürerken, en fazla vakanın görüldüğü Almatı şehrinde 25 Mayıs'ta kafe ve restoranların faaliyetine izin verilmesi bekleniyor.

Katar, Kazakistan'a 8,5 ton insani yardım gönderdi. Öte yandan Kazakistan, Afganistan'a gıda yardımında bulundu.

Kazakistan'da virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.



- Rusya'da ortaokullardan mezun olma sınavı iptal edildi



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle 8 Haziran'a ertelenen "Birleşik Devlet Sınavı" olarak adlandırılan üniversiteye giriş sınavının 29 Haziran’da yapılacağını bildirdi.

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, bu yıl ortaokullardan mezun olma sınavlarının iptal edilmesine yönelik karar aldıklarını belirtti.

15 Mart’ta ülke genelinde okullarda uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Kravtsov, 19 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitim gördüğünü aktardı.

- Moskova'da ilk aşamaya geçilecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ilk aşamasına geçileceğini duyurdu.

Bu çerçevede araç kiralama yerlerinin 25 Mayıs itibarıyla çalışması yönünde karar aldıklarını belirten Sobyanin, belediyeye ait temel hizmetlerin verildiği kuruluşların bu tarih itibarıyla faaliyete geçeceğini duyurdu.

3 bin 99 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da, vaka sayısı 317 bin 554, iyileşen sayısı da 92 bin 681 olarak açıklanmıştı.

