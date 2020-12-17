Avrasya Tüneli'ne ödül

Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayarak İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan D-100 yolu ve Sahil Yolu trafiğine nefes aldırıyor.

Ödülü hız düzenleyici hareketli aydınlatma teknolojisi aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrasya Tüneli, geliştirdiği "Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile Enterprise Asia tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödül aldı.

Hız düzenleyicinin birçok artısı var

Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi ile 13. uluslararası ödülünü alan Avrasya Tüneli, bu teknolojiyle araç hızlarının sabitlenmesini sağlayarak trafik akışını rahatlamayı, takı̇p mesafelerini koruyarak kaza riskini düşürmeyi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarını azaltarak çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

Dünya Yol Örgütü (PIARC) tarafından tavsiye edilen ve literatür araştırmaları sonucunda benzer projelerde büyük faydalar sağladığı tespit edilen bu teknolojinin trafik sıkışıklığını yüzde 90'a varan oranda azaltabildiği görülürken, 70 kilometre hıza göre çalışan uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden aydınlatmalardan oluşuyor.

Toplam uygulama alanı 1.5 kilometre

Ayrıca sistem, aydınlatmanın hızı, boyutu ve aralık mesafesinin çeşitli senaryolarda çalışmasına olanak sağlıyor. Tünel içinde ortalama trafik hızındaki düşüşün tespit edildiği Avrupa-Asya yönünde en derin noktaya 500 metre kala başlayan uygulama, en derin noktadan çıkışta da 1.000 metre olmak üzere 1.5 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.