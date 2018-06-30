THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Avrasya Tüneli geçişine zam geldi!

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 21:08
Avrasya Tüneli geçişine zam geldi!

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2018 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlendi. Fiyatlar daha önceden 19.20 ve 28.80 liraydı. Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada fiyatlara %8 KDV'nin dahil olduğu ve Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 21:08
  1. Avrasya Tüneli

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi6 sa önce
    Sigaraya parayi verirken ses cikarmayanlar önemli bir yatirima katki icin veriler parayi elestirmek biraz agir degilmi
  • CanCan5 sa önce
    Daha bunlar iyi günleriniz. Tünele zam, sigaraya zam, Suriye’den kimyasal silahlarla yıkanmış topraklardan patates ithal edilsin, daha neler neler .. DURMAK YOK YOLA DEVAM
  • ErsanErsan6 sa önce
    Yazik gunah
  • saddisaddi6 sa önce
    artık ben geçmem. zaten millet geçmiyor. tünel bomboş. halbuki 10 lira yapsınlar, hasılat katlanarak artar. AKP de iktisatçı yok galiba. BU zam hasılatı arttırmayacak, azaltacak. bu nasıl zeka.
  • Mehmet Mehmet 6 sa önce
    Zamlar başladı....
  • SancarSancar5 sa önce
    Köprü yol yaptık diyenlere bakmayın. Bunlar milletin devletin değil, sahibi özel istediği gibi zam yapar. İsterseniz, hiç biriniz geçmeyin, vergilerinizle Çatır çatır hazineden ödersiniz. Boşuna ağlamayın
  • asddasdd8 sa önce
    yapın yapın kendinize yakışanı yapın
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
  1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
  2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
  3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
  4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
  5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
  6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
  7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
  8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
  9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
  10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
  11. Yıldız futbolcudan transfer..
  12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
  13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
  14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
  15. Seneye üniversiteli olacak
  16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
  17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
  18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
  19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
  20. Çocuğunuz çekingense...
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı