Avrasya Tüneli geçişine zam geldi!
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.30 Haziran 2018 Cumartesi 21:08
Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2018 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlendi. Fiyatlar daha önceden 19.20 ve 28.80 liraydı. Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada fiyatlara %8 KDV'nin dahil olduğu ve Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği hatırlatıldı.
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