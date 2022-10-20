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Yaşam Avrasya Tüneli açıldı mı 21 Ekim Cuma | Avrasya Tüneli niye neden kapalı?
Yaşam

Avrasya Tüneli açıldı mı 21 Ekim Cuma | Avrasya Tüneli niye neden kapalı?

Avrasya Tüneli bakım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu sebeple pek çok kişi 'Avrasya Tüneli ne zamana kadar kapalı kalacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 23:18:00 -
Avrasya Tüneli açıldı mı 21 Ekim Cuma | Avrasya Tüneli niye neden kapalı?

21 Ekim Cuma günü trafiğe çıkacak olanlar Avrasya Tüneli’nin ne zamana kadar kapalı kalacağını araştırıyor.

Avrasya Tüneli açıldı mı 21 Ekim Cuma| Avrasya Tüneli niye neden kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak. Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.

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