Avrasya Tüneli açıldı mı 21 Ekim Cuma | Avrasya Tüneli niye neden kapalı?
Avrasya Tüneli bakım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu sebeple pek çok kişi 'Avrasya Tüneli ne zamana kadar kapalı kalacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.
21 Ekim Cuma günü trafiğe çıkacak olanlar Avrasya Tüneli’nin ne zamana kadar kapalı kalacağını araştırıyor.
Avrasya Tüneli açıldı mı 21 Ekim Cuma| Avrasya Tüneli niye neden kapalı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak. Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.