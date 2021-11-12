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Kadın - Aile Avokado tarifleri: avokado ile yapılan farklı tarifler
Kadın - Aile

Avokado tarifleri: avokado ile yapılan farklı tarifler

Avokado, içeriğindeki zengin mineraller sayesinde mutfaklardan eksik edilmemesi gereken bir sağlık deposudur.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 22:54:00 -
Avokado tarifleri: avokado ile yapılan farklı tarifler

Ülkemizde en çok Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'da yetişen avokado, ılıman iklimlerde yetiştirilmektedir. Cilt ve saç sağlığını koruyan bu meyve, B6, C, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. 1 adet avokado, yaklaşık 250 kalori değerindedir.  İşte, farklı ve pratik avokadolu tarifleri…

Avokadolu Kabak Spagetti

Malzemeler

  • 1 kabak, 2 adet mantar
  • ½ avokado
  • 20 adet fesleğen yaprağı
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 1 porsiyon spagetti

Yapılışı

Kabakları spiral haline getirin. Bir tavada zeytinyağı ile mantarları dilimleyip soteleyin. Ardından kabakları da ilave edip 1-2 dk yumuşayıncaya kadar pişirin. Kalan diğer tüm malzemeleri blenderde çekip karışıma ekleyin. Servis tabağına spagetti ve kabaklı karışımı ekleyerek harmanlayın.

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Avokado tatlısı

Malzemeler

  • 2 adet olgunlaşmış avokado
  • 10 g agave şurubu
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 15 g Hindistan cevizi sütü
  • Crumble için
  • 25 g un
  • 25 g tereyağı
  • 25 g toz şeker
  • Çikolata sos için
  • 100 g krema
  • 100 g bitter çikolata

Yapılışı

Crumble için unu, tereyağını ve toz şekeri mutfak robotunda, kısa aralıklarla çalıştırıp kırıntı kıvamına gelene kadar karıştırın. Harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

Çikolata sos için, çikolatayı benmari usulü eritin ve krema ekleyerek iyice karıştırın. Avokado püresi için bütün malzemeleri blender’a koyun ve katı krema kıvamına gelene kadar çekin. Tatlıyı koyacağınız kabın içine önce çikolata sos, daha sonra crumble ve blender’dan geçirdiğiniz avokado püresini koyup servis yapın.

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