  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Avokado nasıl yenir? Avokado çekirdeği nasıl ekilir?
Kadın - Aile

Avokado nasıl yenir? Avokado çekirdeği nasıl ekilir?

Avokado, bilimsel adı Persea americana olarak bilinen avokado ağacının yağlı meyvesidir.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:24:00 - 2022-02-16 11:31:25
Avokado nasıl yenir? Avokado çekirdeği nasıl ekilir?

Avokado içinde neler var?

 Yapılan bir araştırmaya göre avokado kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içerir. Ayrıca yüksek A vitamini ihtiva eder. A vitamini bağışıklığı artırır, göz sağlığını geliştirir, kemik ve dişleri güçlendirir.

Avokadonun faydaları

  • Antioksidan miktarı yüksek bir meyvedir.
  • Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.
  • Bünyesindeki düşük şeker oranı ile kilo verme konusunda yardımcı olur.
  • Sahip olduğu yüksek lif (yaklaşık %25'i liflerden oluşur) sayesinde bağırsak sistemine destekte bulunacak şekilde probiyotik etkisi göstermektedir.

Avokado nedir nasıl yenilir?

*Avokadonun kabuğu soyularak içi yenir.

*En lezzetlisi olgunlaşmış ve hafif yumuşamış olanlardır. Ancak hemen tüketmeyecekseniz en sert olanını alın ve evde olgunlaşmasını bekleyin.

*Saklama koşullarından en uygunu gazete kağıdına sararak bekletmektir.

Avokado çekirdeği nasıl yenir?

Avokado çekirdeğinin acı bir tadı vardır. Tüketmeden önce üzerindeki kahverengi deri tabakasını çıkarın. Ardından, çekirdeği rendeleyin veya bir karıştırıcı kullanarak toz haline getirin. Avokado çekirdeği tozu salatalarda, çorbalarda veya güveçlerde garnitür olarak kullanabilir.

Avokado topraga nasıl dikilir?

20-25 cm genişliğinde olan bir çiçek saksısını tepe kısmında birkaç santimlik boşluk kalana kadar doldurun. Sonrasında bu toprağın ortasına bir boşluk açın ve buraya avokado çekirdeklerini, kök kısmı aşağıda kalacak biçimde ekin. Toprağı nemini yitirmeyecek şekilde belirli aralıklar ile sulayın.

Avokado çekirdeği toprağa dikilir mi?

 Avokado çekirdeği nasıl ekilir?

Ekerken çekirdeği tamamen toprakla kapatmamaya özen gösterin. Çekirdeğin üst kısmı toprağın yaklaşık 2-3 santimetre üzerinde kalacak şekilde ekim işleminizi tamamlayın. Bu bitki nemli toprağı sevdiğinden toprağın kurumasına izin vermeden sık sık ama çok da olmayacak şekilde sulama işleminize devam edin.

 

 

Diş eti çekilmesi, diş taşı neden olur? Diş beyazlatma yöntemleri
Diş eti çekilmesi, diş taşı neden olur? Diş beyazlatma yöntemleri

Sağlık

Diş eti çekilmesi, diş taşı neden olur? Diş beyazlatma yöntemleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay