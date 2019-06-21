Avokado diyetiyle ideal kilonuza kavuşun!

Avokado içeriği sayesinde gönüllerimize adeta taht kurmuş bir besin. Bu besinden yararlanabilmek ve vücudumuza vitamin, minerallerini aktarmak için, aşırı yemek yemekten uzak durmak gerekir.

Özellikle de çok yağlı, baharatlı ve paketli ürün yediğinizde, avokadonun etkisini göemeyebilirsiniz. Dolayısıyla avokado tüketirken yediğimiz diğer ürünlere de dikkat etmeliyiz.

Avokado diyeti nasıl yapılır?

- Gün içerisinde bol su tüketerek işe başlamalısınız.

- Çok sık yemek yemeden mümkünse öğünlerinizi ve porsiyonlarınızı düşürmelisiniz.

- Avokado doğal yağlar ve vitaminler barındırdığı için, ekstradan çok fazla yağ ve enerji verici gıda tüketmemelisiniz.

Avokado diyeti için hazırlanmış bir günlük örnek plan

- Kahvaltıdan önce bir bardak demlenmiş zencefilli çay

- Kahvaltı; 2 adet yumurta - 1 adet avokado - 5 dal roka

- Ara öğün; avokado ve muzla hazırlanmış smoothie

- Öğle; kinoa salatası ve yarım avokado

- Ara öğün; yeşil çay

- Akşam; haşlanmış tavuk göğsü - sotelenmiş sebze - bir kase haşlanmış mercimek

Diyette dikkat edilmesi gerekenler

Gün içerisinde kahve tüketmek istediğinizde, bir bardak şekersiz ve sütsüz içebilirsiniz.

Gazlı, şekerli ve paketli ürünlerden uzak durmalısınız.

Porsiyonlarınızı kendinize göre ayarlayıp en fazla 5 gün diyeti devam ettirip ara vermelisiniz.

Mango, üzüm, patates ve sebze yağlarından uzak durmalısınız.

Her türlü sebzeyi tüketebilirsiniz.

Tam yağlı süt ve süt ürünlerinden uzak durmalı, diğerlerini de az miktarda tüketmelisiniz. Mümkünse yoğurtda ev yapımı olmalı.

Avokado, karpuz, elma, armut, şeftali, portakal, misket limonu, limon tüketmenizde bir sakınca yok. Dilediğiniz gibi listenize ekleyebilirsiniz.

Diyet boyunca yeterli oranda protein tükettiğinizden emin olmalısınız. Protein ihtiyacınız için geri kalan günlerdeki listenize; mantar, soya, fasulye, mercimek, tavuk göğsü, hindi eti, yumurta, yağsız kırmızı et, somon, ton balığı ekleyerek, tüketmelisiniz.