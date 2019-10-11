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Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen uluslararası destek örgütü zıvanadan çıkarttı

Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yönelik keskin nişancılar tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendiren Gazeteci-Yazar Avni Özgürel, "Uluslararası alanda Türkiye'nin aldığı destek örgütü zıvanadan çıkarttı." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 16:47
Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen uluslararası destek örgütü zıvanadan çıkarttı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Meslektaşlarımızı hedef alan saldırı onların nasıl canhiraç bir şekilde habercilik yaptıklarının göstergesi." diyen Özgürel, "Keskin nişancıların habercileri hedef alması örgütün içinde bulunduğu çıkmazın bir göstergesi. Uluslararası alanda Türkiye'nin aldığı destek örgütü zıvanadan çıkarttı. Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa Türkiye aleyhine bir kararı veto etti. Yaşananlar örgütün öfkesinin bir yansıması. Şükür ki arkadaşlarımızın ciddiye alınacak bir yaralanması ya da can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.,

Özgürel, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin kaygıları

"3 gün öncesinin Türkiye'sinde birtakım kaygılar vardı. ABD Başkanı Trump ve senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını konuştu. Ama 3 günün sonrasındaki Türkiye'de bu yönde bir rahatlama var. Avrupa Birliği'nin kararını da bu yüzden söyledim."

"Bu operasyonla Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliği daha da arttı. Sayın Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye gidene kadar, operasyon zaten çoktan tamamlanmış olacak."

Trump'ın tweetleri

"Trump 'benim yüksek bilgeliğim.' falan gibi ifadeler kullanıyor. Biz neyin olacağını ya da olmayacağını bugüne kadar gördük. Trump ya da Rusya, kendi iç siyasetleri açısından da dış siyasetleri açısından da her şeyi söyleyebilirler. Türkiye artık neyi ciddiye alacağını ya da neyi kulak arkası edeceğini anladı. Hatırlayın ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan birkaç yıl önce Trump'ın söylediği her söze cevap verirdi. Şimdi ise birçok şeyi duymazdan geliyor."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:47
  1. Avni Özgürel
  2. ABD Başkanı Trump
  3. YPG
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. ABD

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  • mustafamustafa10 dk önce
    PKK/PYD/YPG ye "ARKALARINI" dayayanların "ARKALARI" dağıldi, egsoz patladı:))

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