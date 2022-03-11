İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. 24 Ocak’ta yaşanan aksiliklerin yeniden yaşanmaması için İstanbul Valiliği pek çok tedbir aldı. Vatandaşlar ise AVM’lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün AVM’ler açık mı?

AVM'ler saat kaçta açılıyor? AVM açılış kapanış saatleri:

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından AVM çalışma saatleri konusunda açıklamada bulundu. Avdagiç açıklamasında, “İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.