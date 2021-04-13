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Yaşam AVM’ler kapatılacak mı? Ramazanda AVM’ler kapalı mı olacak?
Yaşam

AVM’ler kapatılacak mı? Ramazanda AVM’ler kapalı mı olacak?

Yeni korona yasakları | Son dönemde artan koronavirüs vakaları sebebiyle yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Vatandaşlar ramazan ayında AVM’lerin kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. Peki, ramazan ayında AVM’ler kapalı mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 17:41:00 -
AVM’ler kapatılacak mı? Ramazanda AVM’ler kapalı mı olacak?

AVM’ler kapıyor mu? Koronavirüs vaka sayıları 50 bini aştı. Vaka sayılarındaki artış ise gündeme yeni kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği konusunu getirdi. Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerle ilgili önemli kararların bugün açıklanması bekleniyor. Pek çok kişi ise AVM’lerin ramazan ayı boyunca kapalı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayında AVM’ler kapatılacak mı?

AVM’ler kapatılacak mı? Ramazanda AVM’ler kapalı mı olacak?

Milyonlarca kişi AVM’lerin ramazan ayında hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. AVM’lerle ilgili durumun kabine toplatışında görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

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