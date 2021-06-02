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Yaşam AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM çalışma saatleri
Yaşam

AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM çalışma saatleri

AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgının sebebiyle uygulanan kısıtlamaların bir kısmı sürüyor. 1 Haziran’dan itibaren ülkemizde kademeli normalleşme dönemi başladı. Pek çok kişi AVM’lerin ne zaman açılıp ne zaman kapandığını araştırıyor Peki, AVM’ler saat kaçta açılacak? AVM’ler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:09:00 -
AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM çalışma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta kabine toplantısı gerçekleşti ve yeni normalleşme takvimi açıklandı. Vatandaşlar, kademeli normalleşme döneminde AVM’lerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, AVM’ler açık mı?

AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM çalışma saatleri

AVM’ler tam kapanmanın ardından açıldı. Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç diğer günlerde hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki ifadeye göre AVM’ler haftanın altı günü 21.00’e kadar hizmet veriyor.

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