Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta kabine toplantısı gerçekleşti ve yeni normalleşme takvimi açıklandı. Vatandaşlar, kademeli normalleşme döneminde AVM’lerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, AVM’ler açık mı?

AVM’ler hafta sonu açık mı? AVM çalışma saatleri

AVM’ler tam kapanmanın ardından açıldı. Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç diğer günlerde hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki ifadeye göre AVM’ler haftanın altı günü 21.00’e kadar hizmet veriyor.