'AVM'ler açıkken TBMM neden kapalı?' sorusuna Şentop'tan cevap

TBMM faaliyetleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Nisan'da askıya alınmıştı. 11 Mayıs'ta AVM'ler açılırken TBMM'nin kapalı kalması tartışmalara neden oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, Şentop'un söz konusu tartışmaya verdiği yanıtı aktardı.

"TBMM kapanmış değil ki"

Sarıkaya'nın belirttiğine göre; Şentop, eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım…”