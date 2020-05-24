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Gündem

AVM'ler açık mı? | AVM'ler kaça kadar açık?

AVM’ler kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar “AVM’ler bugün açık mı?” , “AVM’ler kaça kadar açık?” , “AVM’ler kapalı mı?” , “AVM’ler ne zaman açılacak?” , “AVM’ler saat kaçta açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:57:00 -
AVM'ler açık mı? | AVM'ler kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar yasağın olduğu günlerde alışveriş yapabilmek adına “Marketler açık mı?” , “AVM’ler açık mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

AVM'ler açık mı? | AVM'ler kaça kadar açık?

Haftalardır kapalı olan AVM’ler yeni normalleşme süreci doğrultusunda 11 Mayıs Pazartesi günü açıldı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde AVM’lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde AVM’ler kapalı.

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