AVM’den 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı graffity, workshop, temalı atölyeler, spor aktiviteleri, DJ performansı ve müzik dinletileri ile kutlanacak.

Her özel günde gerçekleştirdiği etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Bulvar AVM, Zafer Bayramı’nın 97. yılını, Samsun Valiliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliği ile hazırlanan dolu dolu bir programla kutlayacak. Günümüzün popüler sokak sanatlarından biri olan ve duyguların duvar yazıları ve boyalarla aktarılması esasına dayanan graffiti, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel teması ile işlenecek olan workshop etkinliği ile meraklılarıyla buluşacak. “Gençler Graffiti ile Atasını Anlatıyor” sloganı ile dikkat çeken etkinlikte, Türkiye’nin popüler mural sanatçılarından biri olan Atione ve OMÜ Prof. Dr. Metin Eker ve ekibi eğitmen olarak yer alacak.

Çocuklar da eğlenecek

Programda herkes için spor federasyonu spor aktiviteleri gerçekleştirirken, DJ İnanç Seven performansı ile etkinliğe eşlik edecek. Çocuklar için ise oyuncak atölyesi de 30 Ağustos’a özel temalarıyla alanda olacak. Atatürk, Anıtkabir ve Türk bayrağından oluşan ahşap bibloları çocuklara diledikleri gibi boyatarak bayrama katılımlarını sağlayacak. Bulvar AVM’den 50 lira ve üzeri alışveriş yaparak, alışveriş fişini atölyeye getiren herkese oyuncaklar ücretsiz olarak hediye edilecek.

20 adet eser sergilenecek

Ayrıca, meydan alanına konumlandırılacak olan Atatürk hatırası fotoğraf platformu ile de ziyaretçiler anlamlı fotoğraflar çekebilecek.Etkinlikler, Atatürk ve silah arkadaşları, TBMM, Atatürk Anıtı ve eski Samsun temalı eserlerden oluşan sergi ile taçlandırılacak. İzdüşüm tekniği ile oluşturulan sergide 20 adet eser sergilenecek.

Etkinlikler Grup Dalgakıran’ın akşam konseri ile devam edecek. Samsun’un sevilen gruplarından biri olan Dalgakıran ekibi, özel repertuvarları ile 19.30’da sahneye çıkacak. 30 Ağustos Cuma günü 13.00-21.00 saatleri arasında gün boyu devam edecek etkinliklere tüm Samsunlular ücretsiz olarak davetli.