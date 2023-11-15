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Aktüel AVM’de facia: Çocukların bindiği oyuncak devrildi!
Aktüel

AVM’de facia: Çocukların bindiği oyuncak devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 21:53:00 -
AVM’de facia: Çocukların bindiği oyuncak devrildi!

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkezi’nin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkezi’nin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı. Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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