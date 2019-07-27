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AVM'de facia! Arızalı yürüyen merdivene sıkıştı, sol bacağından oldu

Çin’in kuzey doğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir alışveriş merkezinde, arızalı yürüyen merdiveni kullanan kadının sol bacağı koptu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:34

Çin’de bir kadın, arızalı olduğu belirtilen yürüyen merdiveni kullanmak isteyince, bacakları merdivenlere sıkıştı. Yaşlı kadının sol bacağı koptu.

Olay, Çin’in kuzey doğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin bakımda olduğu ve henüz test edilmediği sırada bir kadın merdivenleri kullanmak istedi. Bakım uyarısını dikkate almayarak arızalı olan merdivenleri kullanan 60 yaşındaki kadının iki bacağı da yürüyen merdivenlere sıkıştı.

İtfaiye görevlileri, kadını kurtarmak için olay yerine intikal ederken, kadının merdivene sıkışma anları orada bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Yarım saat süren kurtarma çalışmalarından sonra kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının sol bacağının dizinden koptuğu bildirilirken, sağ ayağı da yürüyen merdivenin dişlileri yüzünden ağır yaralandı.

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:34
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Heilongjiang eyaleti
  3. AVM'de facia
  4. Yürüyen merdiven dehşeti
  5. yürüyen merdivene sıkıştı
  6. sol bacağı koptu

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