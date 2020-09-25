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Aktüel AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Aktüel

AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 08:06:00 -
AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Tokat'ın Bedestenoğlu mahallesinde Çevre Yolu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde nasıl meydana geldiği bilinmeyen bir yangın çıktı.
Yangını gören polis ekipleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Emniyet güçleri, çevrede geniş çaplı önlem aldılar. yolları araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin binayı tamamen sardığı yangın yan binaya da sıçradı.

Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

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