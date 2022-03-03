Mart 2020’de hayatımıza giren koronavirüs salgınında iki yıl geride kaldı. İkinci yılla birlikte salgında uygulanan bazı kısıtlamalara ilişkin yeni kararlar alındı. Peki, HES kodu ne zaman nereler için zorunluluktan çıktı?

AVM girişlerinde HES kodu sorulacak mı? Bilet alırken HES kodu şart mı?

Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı 2 Mart’ta yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de şu anda salgının toplumsal hayatı eskisine oranla çok daha az etkilediğinin altını çizen Koca, bu başarı için bilim insanlarına, sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine, ilgili bakanlıkların personeli ile kurallara uymada, kısıtlamalara sabretmede büyük kararlılık gösteren millete teşekkür etti.

Bakan Koca, Kovid-19 tedbirlerine Türkiye'den daha sonra başlayan ülkelerin kısıtlamalardan büyük oranda vazgeçtiğine işaret ederek, "Bildiğiniz gibi, ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Salgının biteceğine dair somut işaretler gördüğümüzde toplumsal hayatı baskılayan şartları normalleştirecek adımları attık. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri, temaslılık durumu gibi birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir” dedi.

Koca, açıklanan kararların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin soru üzerine, bunun duyurusunun İçişleri Bakanlığınca genelgeyle yapılacağını bildirdi.

Artık hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte, bilet temini sırasında ya da sınav başvurusunda HES kodu sorulmayacak.