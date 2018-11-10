AVM Ciro Endeksi arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, Perakende Ciro Endeksi, 2018 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 31,5 artış kaydederek 284 puana yükseldi.