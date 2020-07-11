"Avluda Klasik Müzik" konserleri başladı
Tekfur Sarayı Müzesi'nin avlusunda gerçekleştirilen serinin ilk konserinde Camerata Anatolia grubu sahne aldı
İSTANBUL (AA) - "Avluda Klasik Müzik" konserlerinin ilk konuğu genç müzisyenler oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uygun olarak Tekfur Sarayı Müzesi'nin avlusunda gerçekleştirilen konserde, genç müzisyenlerce kurulan Camerata Anatolia grubu müzikseverlerle buluştu.
Klarnette Ecesu Sertesen, kemanda Çetin Ceviz ve Vugar Gurbanov, viyolada Emre Akman ve çelloda Seren Karabey'in sahneye çıktığı yaklaşık 1 saat süren konserde Johannes Brahms'ın Klarnetli Beşlisi seslendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından başlatılan konser serisi kapsamında 18 Temmuz'da "21.Yüzyıl Gözüyle Bizans Ezgileri" başlığıyla Hakan Güngör ve Nail Yavuzoğlu konser verecek.
"Soğuk Denizlerden Sıcak Kıyılar, Zamanın Ötesinde" temalı Rezonans konseri ise 25 Temmuz'da klasik müzik meraklılarıyla buluşacak.
Açık havada gerçekleştirilen "Tekfur Sarayı Müzesi Avluda Klasik Müzik" konserleri, Ağustos ayında da cumartesi günleri farklı sanatçılarla müzikseverleri buluşturmaya devam edecek.