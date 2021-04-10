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Ekonomi Avdagiç: Türkiye, yüksek faizle yaşamayı hak etmiyor
Ekonomi

Avdagiç: Türkiye, yüksek faizle yaşamayı hak etmiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Ticari kredi faizleri 19 ayın ardından yeniden yüzde 21-23 bandına çıktı. Türkiye ekonomisinin potansiyeli, yüksek kur ya da yüksek faizden birini seçmeyi hak etmiyor. Hem yüksek kur hem de yüksek faizi birlikte yaşamayı ise hiç mi hiç hak etmiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 19:37:00 -
Avdagiç: Türkiye, yüksek faizle yaşamayı hak etmiyor

Avdagiç, yaklaşık 5 aydır kurları düşürebilmek adına 875 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bu, reel kesim için şüphesiz ki oldukça ağır bir finansman bedeli demektir, finansman maliyetinin ciddi boyuta ulaştığını gösterir” ifadesini kullandı.

Durum vahim

Ticari kredi faizlerinin 19 ayın ardından yeniden yüzde 21-23 bandına çıktığını belirten Avdagiç, Türkiye ekonomisinin potansiyelinin yüksek kur ya da yüksek faizden birini seçmeyi hak etmediğini dikkati çekti. Türkiye ekonomisinin yüksek kur ve yüksek faizi birlikte yaşamayı ise hiç mi hiç hak etmediği değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, “Unutmayalım ki, her artan faiz bir o kadar ticaret hacminden, yatırımdan yiyor” ifadesini kullandı. Avdagiç, küresel piyasalarda dolar bazında artan fiyatlar sebebiyle hammadde temininde zorlanan iş dünyasının, artan faizler sebebiyle ilave finansman kaynağı ihtiyacı hissetmesinin arzu edilen bir durum olmadığını ifade etti.

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