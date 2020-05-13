Avdagiç: e- ticarete önem vermeliyiz

Nisan ayına baktığımızda, bugüne kadar e-ticarette hiç alışveriş yapmamış 3 milyonun üzerinde kredi kartı ilk defa e-ticaret ile bir şeyler aldı” dedi. Yurtiçinde e-ticaretin bir kısmının yabancı sermayenin eline geçmesine rağmen bu noktada belli bir yere gelindiğini söyleyen Avdagiç, “Artık bizim sınır aşan e-ticaret için kafa yormamız lazım... Mutlaka önümüzdeki dönemde sınır ötesi e-ticaret noktasında bir yere varmamız lazım. Elektronik ticaret daha fazla önem kazanacak” diye konuştu.