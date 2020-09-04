Avdagiç: Biriken alacaklar ödenmeli

Avdagiç, firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin Eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade etti.

Hükümete önemli çağrı

Avdagiç, “Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar” şeklinde konuştu. Avdagiç, “Pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesi, bu zor günlerde sektöre nefes aldıracak ve güç verecektir. Bu konuda hükümetimizin alacağı bir karar sektörü rahatlatacak ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duyduğumuz yerli tıbbi yatırımlara büyük cesaret verecektir” dedi.