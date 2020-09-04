Avdagiç: Biriken alacaklar ödenmeli
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tıbbi cihaz ve malzeme üreten ve tedarik eden firmaların kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğunu belirterek, bu ödemelerin yapılmasının sektörün yerlileşme çabalarına da güç vereceğini açıkladı.
Avdagiç, firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin Eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade etti.
Hükümete önemli çağrı
Avdagiç, “Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar” şeklinde konuştu. Avdagiç, “Pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesi, bu zor günlerde sektöre nefes aldıracak ve güç verecektir. Bu konuda hükümetimizin alacağı bir karar sektörü rahatlatacak ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duyduğumuz yerli tıbbi yatırımlara büyük cesaret verecektir” dedi.