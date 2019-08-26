0553 313 94 23

Avcı’nın gençlik operasyonu

Transfer döneminde 30 yaş altı isimlerle görüşen ve anlaşmaya varan Beşiktaş, kadronun yaş ortalamasını düşürdü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
Avcı’nın gençlik operasyonu

Transfer döneminde 30 yaş altı isimlerle görüşen ve anlaşmaya varan Beşiktaş, kadronun yaş ortalamasını düşürdü. Geçtiğimiz sene 29.8 olan yaş ortalaması, bu sezon 25.65’e geriledi. Beşiktaş’ın kadrosu geçen yıla oranla 4 yaş gençleşti.


Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın takımı gençleştirme operasyonu sürüyor. Geçtiğimiz sezon başında 29.8 yaş ortalamasına sahip olan ve ligin en yaşlı ekiplerinden birisi olarak dikkat çeken Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında ve sezon sonunda yollarını ayırdığı isimlerin yanı sıra, kadrosuna kattığı futbolcularla yaş ortalamasını 25.65’e kadar düşürdü. Takımdan gitmesi gündemde olan 32 yaşındaki Medel ve 35 yaşındaki Quaresma’nın da ayrılması halinde, kadronun yaş ortalaması 25’e gerileyecek.



Gidenlerin yaş ortalaması 31.33


Beşiktaş’ın geçen sezon gerek devre arasında, gerekse de sezon sonunda yollarını ayırdığı isimlerin yaş ortalaması 31.33 olarak dikkat çekti. Şayet giden oyuncuların arasında Medel ve Quaresma olursa, yaş ortalaması 31.71’e yükselecek. Pepe, Negredo, Adriano gibi birçok yıldızla yollarını ayıran siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerin yaş ortalaması ise 26.2. 30 yaşındaki Victor Ruiz, 29 yaşındaki Douglos, 24 yaşındaki Boyd, 24 yaşındaki Pedro Rebocho ve yine 24 yaşındaki Nkoudou’yu transfer eden Beşiktaş, takımın yaş ortalamasını 4 yaş küçülttü. Beşiktaş’tan gidenler ve kadroya dahil edilenler şu şekilde:



Gelenler:


Victor Ruiz (30)


Douglos (28)


Kevin Nkoudou (24)


Tyler Boyd (24)


Pedro Rebocho (24)



Gidenler:


Tolga Zengin (36)


Pepe (36)


Adriano (35)


Tolgay Arslan (29)


Ryan Babel (33)


Gökhan Töre (27)


Aras Özbiliz (29)


Alvaro Negredo (34)


Vagner Love (35)


Mustafa Pektemek (31)


Isimat Mirin (27)


Cyle Larin (24)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze olacak
    1. İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara..
    2. Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne..
    3. Asya ülkesinde otobüs faciası! 7 ölü,..
    4. Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek..
    5. Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de..
    6. AK Parti Adıyaman teşkilatı..
    7. Selin vurduğu Terme’de facianın..
    8. Dicle’de özel yetenek sınavı heyecanı
    9. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    10. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne..
    11. Moğolistanlı heyet Konya’da..
    12. Fetih Müzesi’nde keman resitali
    13. Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
    14. Bıçaklı saldırıya uğrayan anne..
    15. Başkent’e ithal ağaç girmeyecek, israf..
    16. Tüm dünyaya duyurdular: Suudi..
    17. Kepez’in Uluslararası Folklor..
    18. Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak..
    19. FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı
    20. Aksaray semaları paraşütçülerle..
    21. Husilerden başkent Riyad’a İHA..
    22. Yamaç Paraşütü Süper Final Test..
    23. 3 günde yüzlerce göçmen yakalandı
    24. Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü,..
    25. MHP İl Başkanı Çiçek: “Malazgirt..
    26. Belediye Başkanı Rasim Arı’dan..
    27. Ordu’da afet bilançosu ağır oldu
    28. Vali Karaloğlu: “Antalya bir deniz..
    29. Erciyes Kadın Platformu Başkanı..
    30. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”