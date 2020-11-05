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Gündem Avcıların zemini sağlam mı | Avcılar'ın neresi depreme dayanıklı?
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Avcıların zemini sağlam mı | Avcılar'ın neresi depreme dayanıklı?

Avcılar’dan ev alınır mı? | 1999 yılında Gölcük’te yaşanan depremde binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Kocaeli Gölcük merkezli 7,5 şiddetindeki depremden İstanbul'da etkilendi. İstanbul'da yıkılan binaların çoğu ise Avcılar'daydı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem İstanbul Avcılar'da da hissedildi. Hal böyle olunca vatandaşlar Avcılar'ın zeminin sağlam olup olmadığını, Avcılar'ın hangi bölgelerinde yaşamanın daha güvenli olduğunu merak ediyor? Peki, Avcılar’ın zemini sağlam mı? | Avcılar deprem bölgesi mi? | Avcılar’ın zemini sağlam mı? | Avcılar deprem riski yüksek mahalleleri

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:08:00 - 2020-11-05 12:11:51
Avcıların zemini sağlam mı | Avcılar'ın neresi depreme dayanıklı?

Avcılar’ın zemini nasıl? Avcılar’da ev alınır mı? | Türkiye deprem gerçeğini İzmir’de kaybedilen 114 canla anımsadı. 5 Kasım 8.46’da İstanbul Silivri açıklarında 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Bu gelişmeyle birlikte depremi hissedenler İstanbul’da hangi ilçelerin güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Uzmanlar Suriçi, Yedikule, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Yeşilköy, Menekşe ile Büyükçekmece sahil hattı boyunca depremde hasar alma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtiyor. 1999 Gölcük depreminde Avcılar’da pek çok bina yıkıldı onlarca kişi yaşamını yitirdi. Avcılar Reşitpaşa Caddesi ve E5 üzerinde pek çok bina yıkıldı. Son 20 senede ise Avcılar farklı bir cehre kazandı. Avcılar’da yaşayanlar olası bir depremde evlerinin hasar görüp görmeyeceğini merak ediyor. Peki, Avcılar’ın zemini sağlam mı?

Avcıların zemini sağlam mı | Avcılar'ın neresi depreme dayanıklı?

1999 Gölcük depreminde İstanbul Avcılar’da 976 kişi yaşamını yitirdi. 99 depreminde Avcılar’ın Reşitpaşa Caddesi’ndeki binalar ve E5 üzerindeki yapılar zarar gördü. Depremin ardından ise Avcılar’da inşaatlar devam etti, ilçe gökdelenler ve sitelerle doldu. Avcılar’da yaşayanlar ise son yaşanan depremlerin ardından evlerin sağlam olup olmadığını araştırmaya başladı.

Uzmanlar Avcılar’da riskli bölgelerin kıyı kesimi olduğunu vurguluyor. Elbette hasarlı, kurallara uygun yapılmayan binaların nerede olursa olsun depremlerde hasar alabileceği belirtiliyor.

Avcılar Belediyesi 2019’da İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından çalışmalarını hızlandırdı. İlçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bölgede yer alan pek çok bina son dönemde yıkıldı. Yetkililer son olarak Denizköşkler’de yer alan sağlıksız binalarla ilgili kararlar aldı.

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