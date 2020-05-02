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Yaşam

Avcılar’da su kesintisi | Avcılar’da sular ne zaman gelecek?

Avcılar’da su kesintisi! İstanbul Avcılar’da yaşayanlar su kesintisinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Vatandaşlar “Avcılar’da sular ne zaman gelecek?” , “Avcılar su kesintisi” , “Avcılar su kesintisi kaça kadar?” , “Avcılar’da sular ne zaman gelir?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Avcılar’da sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:47:00 -
Avcılar’da su kesintisi | Avcılar’da sular ne zaman gelecek?

Avcılar’da 2 Mayıs Cumartesi günü yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar internette “Sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Avcılar’da su kesintisi | Avcılar’da sular ne zaman gelecek?

2 Mayıs Cumartesi günü Avcılar Üniversite Mahallesi’ni etkileyen bir su kesintisi yaşanıyor. İşte, İSKİ’nin kesinti açıklaması:

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