  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
Aktüel

Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 08:35:02 -
Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere D-100 karayolunda bir köprü üzerinde seyreden 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aşağı düştü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan Ege K., İsa G. ve Oğuzhan T.'yi çıkarmak için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Köprüden aşağı düşen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
Dilenci yaşlı kadın okul önünde içki içti
Yerel

Dilenci yaşlı kadın okul önünde içki içti

Antalya'da dilenci yaşlı kadın okul önünde, öğrencilerin yanında sigara ve içki içti. Çevredekilere aldırış etmeyen dilenci kadın içki şişes..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay