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Avcılar’da minibüsçülerin kavgasında mermiler yağdı: 1 yaralı

Avcılar’da, minibüsçüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 05:08
Avcılar’da minibüsçülerin kavgasında mermiler yağdı: 1 yaralı

Avcılar’da, minibüsçüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Mermilerin yağdığı kavgada 1 minibüsçü yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.


Olay, saat 02.00 sularında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir araya gelen 3 kişilik bir grup minibüsçü, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga anında, taraflardan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayı çıkararak, S.Y. adli kişiye kurşun yağdırdı. Sıkılan kurşunlardan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.Y, kanlar içinde yere yığılırken, kurşun sıkan ve üçüncü kişi olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Sağlık ekipleri, kanlar içinde yere yığılan S.Y.’yi ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, kavşağı güvenlik şeridi ile çevirerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde 8 adet boş kovan bulurken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 05:08
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