  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Yaşam Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi
Yaşam

Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Avcılar'da kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında delinen doğal gaz borusu mahallede paniğe neden oldu. Gazın alev almaması büyük bir faciayı önlerken, sızıntı anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde dün gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında yürekler ağza geldi. Yoluç Caddesi üzerinde kazı yapan iş makinesi, yer altından geçen ana doğal gaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle birlikte çevreye yoğun bir gaz kokusu yayılırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Gazın alev almaması olası bir patlama felaketinin önüne geçerken, ekipler bölgedeki akışı keserek borudaki hasarı gidermek için çalışma başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kazı sırasında doğal gaz borusunun delinmesiyle çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddede kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boruları delindi. Delinen borudan çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki doğal gazı keserek müdahalede bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı
Gündem

Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı

Etiyopya'da safari sırasında saldırıya uğrayan Silkar Madencilik’in sahibi ünlü milyarder Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari gezisi sırasın..
Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!
Gündem

Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

Son dönemde tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelmeyi alışkanlık haline getiren Bülent Arınç, katıldığı Sözcü TV’de yine tuhaf çıkışlarıyla adı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23