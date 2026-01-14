Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde dün gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında yürekler ağza geldi. Yoluç Caddesi üzerinde kazı yapan iş makinesi, yer altından geçen ana doğal gaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle birlikte çevreye yoğun bir gaz kokusu yayılırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Gazın alev almaması olası bir patlama felaketinin önüne geçerken, ekipler bölgedeki akışı keserek borudaki hasarı gidermek için çalışma başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kazı sırasında doğal gaz borusunun delinmesiyle çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddede kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boruları delindi. Delinen borudan çıkan gazların alev almaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki doğal gazı keserek müdahalede bulundu.