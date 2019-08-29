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Avcılar’da kolonları çatlayan binanın tahliyesi için 4 gün süre verildi

Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
Avcılar’da kolonları çatlayan binanın tahliyesi için 4 gün süre verildi

İleri Sokak’ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı.

Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu bu sabah Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, raporun uzmanlar tarafından incelendiğini ve binanın riskli olduğuna kanaat getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız. Bizim güvenli konutlara, plana ihtiyacımız var. Avcılar’da 20 yıldır beklenen eksikliği biz kısa sürede çözmek istiyoruz. Bunun için vatandaşın ve her bölümdeki görevli uzmanların desteğini görmek istiyoruz."

Bina sakinleri, belediyenin tebligatının ardından kalacak yer, kiralık ev aramaya başlarken, bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
  1. Avcılar’daki Cihangir Mahallesi
  2. İleri Sokak
  3. Özbirlik Apartmanı
  4. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
  5. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü
  6. kiralık ev

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