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Aktüel

Avcılar'da kaza yapan otobüsün sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:26:20 -
Avcılar'da kaza yapan otobüsün sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kontrolden çıkarak kaldırımdaki çöp konteynerine ve ağaçlara çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içinde yolcu bulunmayan 34 HU 8579 plakalı otobüs, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki çöp konteynerine ve ağaçlara çarptı.

Kazada, kaldırımdaki ağaçlar devrilirken sürücü de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüs, çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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