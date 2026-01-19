Avcılar’da iş yeri alevlere teslim oldu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Avcılar’da bir ahşap iş yerinde çıkan yangın, ofis bölümündeki tüpün patlamasıyla mahallede paniğe neden oldu. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonrası iş yeri hurdaya dönerken, facianın eşiğinden dönüldü.

Avcılar’da gece saatlerinde gökyüzünü alevler aydınlattı. Saat 01.20 sıralarında Firuzköy Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren "Ayancık Ahşap" isimli iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, patlama sesiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.

ELEKTRİKLİ SOBA FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI

İlk incelemelere göre yangının ofis bölümündeki elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangın sırasında ofis içinde bulunan bir tüpün yüksek ısı nedeniyle patlaması, alevlerin şiddetini daha da artırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR BÜYÜK

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap fabrikasında çok büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 

