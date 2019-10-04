Avcılar'da iki okulda eğitime ara verildi Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'daki depremin ardından yapılan incelemelerde risk tespit edilen Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "İlçemiz Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmiştir. Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir." denildi. Açıklamada, 4 Ekim'de alınan kararla Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceği bilgisinin gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra pazartesi günü velilerle paylaşılacağı kaydedildi.

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