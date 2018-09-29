Avcılar'da gece yarısı korkunç kaza!

İstanbul'da Avcılar D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kırmızı spor arabanın arkadan çarptığı minibüs yan yola uçarken başka bir araba da kırmızı spor arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle spor arabası bariyerlere girdi. Kaza yerine sağlık ekipleri gelerek yaralıları hastaneye götürdü.