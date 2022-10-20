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Yerel Avcılar'da feci kaza! E-5 tamamen kapandı
Yerel

Avcılar'da feci kaza! E-5 tamamen kapandı

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:59:00 -
Avcılar'da feci kaza! E-5 tamamen kapandı

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.

Kazadan sonra oluşan yoğunluk İBB'nin yoğunluk haritasına da yansıdı.

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