Avcılar'da feci kaza! E-5 tamamen kapandı
İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Kazadan sonra oluşan yoğunluk İBB'nin yoğunluk haritasına da yansıdı.
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