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Avcılar’da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

Avcılar Denizköşkler Sahili’nde denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.

13 Eylül 2019 Cuma 19:01
Avcılar’da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

Avcılar Denizköşkler Sahili’nde denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları sürüyor.



Avcılar Denizköşkler Sahili’nde dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamza Khoumsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:01
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