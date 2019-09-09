Avcılar’da denizde erkek cesedi bulundu Avcılar’da denizde erkek cesedi bulundu.

Avcılar’da denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Avcılar sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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