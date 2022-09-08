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Yaşam Avcılar Yeşilkent sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri:
Yaşam

Avcılar Yeşilkent sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri:

8 Eylül Avcılar su kesinti saatleri | İstanbul'un Avcılar'da bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi 7 Eylül'den bu yana devam ediyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Avcılar bugün sular gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-08 14:55:00 -
Avcılar Yeşilkent sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri:

8 Eylül Perşembe günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Avcılar Yeşilkent sular ne zaman saat kaçta gelir?

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Heybeliada Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 13:33

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi      :               İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Ekinoba Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 13:30

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Şamlar Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 14:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              İkitelli Osb

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 14:12

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Yalıköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 10:37

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi      :               İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Sakarya Mah,Esentepe Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 13:51

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Balat Mah,Ayvansaray Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 14:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 11:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Osmanağa Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 11:43

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Rumelihisarı Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 09:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Necip Fazıl Mah

Arıza Sebebi      :               İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 10:41

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi      :               İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :               08.09.2022 09:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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