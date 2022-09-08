Avcılar Yeşilkent sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri:
8 Eylül Avcılar su kesinti saatleri | İstanbul'un Avcılar'da bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi 7 Eylül'den bu yana devam ediyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Avcılar bugün sular gelir mi?
8 Eylül Perşembe günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Avcılar Yeşilkent sular ne zaman saat kaçta gelir?
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 13:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 13:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 14:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 14:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 13:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Balat Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 14:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.