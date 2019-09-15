Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.15 Eylül 2019 Pazar 12:24
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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