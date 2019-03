Avcılar yerel seçim 2019 sonuçları | Avcılar belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Avcılar seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Avcılar ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Avcılar seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Avcılar’da son durum ne? AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy ile CHP Parti’nin Avcılar belediye başkan adayı Turan Hançerli arasında geçmesi beklenen Avcılar yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Avcılar oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Avcılar belediyesini kim kazandı? YSK Avcılar yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Avcılar yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Avcılar seçim sonuçları 2019.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392'si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Avcılar'da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 302,286 seçmen oy kullanırken, Avcılar'da seçimlere katılım Oranı ise %87.06 olmuştu.

Avcılar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy

CHP Avcılar belediye başkan adayı Turan Hançerli

DSP Avcılar belediye başkan adayı Handan Toprak

SP Avcılar belediye başkan adayı Mücahit Karlı

Vatan Partisi Avcılar belediye başkan adayı Baki Demir

Avcılar belediyesini kim kazandı?

31 Mart yerel seçim sonuçları. İstanbul Avcılar'da seçmenler Avcılar yerel seçim sonuçlarına göre Avcılar belediyesini kim kazandı? Avcılar belediyesi hangi partiden? Avcılar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu?

CHP Avcılar belediyesi meclis üyesi adayları

1­ Hüseyin Aksu

2­ Sinan Gümüş

3 Ali Rıza Değirmenci

4 ­Bülent Zeren

5­ Yüksel Can

6 ­İsmail Çınar

7­ Oya Turan

8­ Murat Tercan

9­ Aydın Apaydın

10­ Mahir Budak

11 ­İsmet Çelik

12 ­Hasan Uzun

13 ­Sevgican Çiçek

14 ­Tuncay Gündüz

15 ­Bülent Akyürek

16­ Naciye Yaprak

17 ­Ekincan Taştan

18­ Erol Şahin

19 ­Fahrettin Tuncay

20 Hülya Altın

21 ­Aykut Dursunoğlu

22­ Salih Duman

23­ Hande Kahya

24­ Fatoş Bolat

25­ Harun Reşit Rahriman

26­ Esin Güneş Erkonak

27­ Mehmet Karaca

28­ Şermin Ormancı

29­ Ümit Erdoğan

AK Parti Avcılar belediyesi meclis üyesi adayları

CHP % 44

AK Parti 40,9

MHP % 9,1

HDP % 3,9

Avcılar 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 35.8

CHP % 33.4

HDP % 13.1

İYİ Parti % 8.4

MHP % 7,7