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Avcılar yerel seçim 2019 sonuçları | Avcılar belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

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31 Mart 2019 Pazar 09:03
Avcılar yerel seçim 2019 sonuçları | Avcılar belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

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Avcılar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy

CHP Avcılar belediye başkan adayı Turan Hançerli

DSP Avcılar belediye başkan adayı Handan Toprak

SP Avcılar belediye başkan adayı Mücahit Karlı

Vatan Partisi Avcılar belediye başkan adayı Baki Demir

Avcılar belediyesini kim kazandı? 

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Avcılar’da seçmenler Avcılar yerel seçim sonuçlarına göre Avcılar belediyesini kim kazandı? Avcılar belediyesi hangi partiden? Avcılar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Avcılar ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Avcılar yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Avcılar seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Avcılar seçim sonuçlarını, Avcılar’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız. 

CHP Avcılar belediyesi meclis üyesi adayları

1­ Hüseyin Aksu

2­ Sinan Gümüş

3 Ali Rıza Değirmenci

4 ­Bülent Zeren

5­ Yüksel Can

6 ­İsmail Çınar

7­ Oya Turan

8­ Murat Tercan

9­ Aydın Apaydın

10­ Mahir Budak

11 ­İsmet Çelik

12 ­Hasan Uzun

13 ­Sevgican Çiçek

14 ­Tuncay Gündüz

15 ­Bülent Akyürek

16­ Naciye Yaprak

17 ­Ekincan Taştan

18­ Erol Şahin

19 ­Fahrettin Tuncay

20 Hülya Altın

21 ­Aykut Dursunoğlu

22­ Salih Duman

23­ Hande Kahya

24­ Fatoş Bolat

25­ Harun Reşit Rahriman

26­ Esin Güneş Erkonak

27­ Mehmet Karaca

28­ Şermin Ormancı

29­ Ümit Erdoğan

AK Parti Avcılar belediyesi meclis üyesi adayları

CHP % 44

AK Parti 40,9

MHP % 9,1

HDP % 3,9

Avcılar 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 35.8

CHP % 33.4

HDP % 13.1

İYİ Parti % 8.4

MHP % 7,7

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:03
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