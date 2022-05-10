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Yaşam Avcılar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Avcılar sular ne zaman gelir?
Yaşam

Avcılar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Avcılar sular ne zaman gelir?

İstanbul Avcılar’da arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Avcılar sular bu gece gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:23:00 -
Avcılar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Avcılar sular ne zaman gelir?

İstanbul’un Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Avcılar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Avcılar sular ne zaman gelir?

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Şahintepesi-Esenyurt 1600 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               10.05.2022 18:08

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.05.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               10.05.2022 20:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi      :               1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Şahintepesi-Esenyurt 1600 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               10.05.2022 18:08

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 11.05.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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