Avcılar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Avcılar sular ne zaman gelir?
İstanbul Avcılar’da arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Avcılar sular bu gece gelir mi?
İstanbul’un Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
Avcılar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Avcılar sular ne zaman gelir?
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepesi-Esenyurt 1600 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.05.2022 18:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.05.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.05.2022 20:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepesi-Esenyurt 1600 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.05.2022 18:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.05.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir