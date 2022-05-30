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Yaşam Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek 30 Mayıs | Esenyurt su kesinti saatleri
Yaşam

Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek 30 Mayıs | Esenyurt su kesinti saatleri

30 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintileri yaşayan bölgelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Avcılar su saat kaçta gelecek neden kesinti var? Esenyurt Başakşehir su kesinti saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2022-05-30 19:42:00 -
Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek 30 Mayıs | Esenyurt su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Sular saat kaçta gelecek?

Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek 30 Mayıs | Esenyurt su kesinti saatleri

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               30.05.2022 19:03

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Karaağaç Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               30.05.2022 19:03

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               30.05.2022 19:03

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               30.05.2022 09:41

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Piri Reis Mah,Osmangazi Mah,Pınar Mah,Turgut Özal Mah,Örnek Mah,İnönü Mah,Çınar Mah,Yeşilkent Mah,Zafer Mah,Battalgazi Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Atatürk Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Koza Mah,Gökevler Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               30.05.2022 19:03

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Hasanpaşa Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               30.05.2022 19:05

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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