Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek 30 Mayıs | Esenyurt su kesinti saatleri
30 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintileri yaşayan bölgelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Avcılar su saat kaçta gelecek neden kesinti var? Esenyurt Başakşehir su kesinti saatleri güncel
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Sular saat kaçta gelecek?
Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek 30 Mayıs | Esenyurt su kesinti saatleri
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.05.2022 19:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.05.2022 19:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.05.2022 19:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Piri Reis Mah,Osmangazi Mah,Pınar Mah,Turgut Özal Mah,Örnek Mah,İnönü Mah,Çınar Mah,Yeşilkent Mah,Zafer Mah,Battalgazi Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Atatürk Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Koza Mah,Gökevler Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.05.2022 19:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.05.2022 19:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.